Reggio Calabria: 300 visori medici facciali donati al Grande Ospedale Metropolitano

27 Aprile 2020 18:49

Reggio Calabria: 300 visori medici facciali ai reparti Covid 19 e GOM dell’Ospedale Metropolitano sono stati donati dall’Associazione nazionale tutte Età per la solidarietà

300 visori medici facciali ai reparti Covid 19 e GOM dell’Ospedale metropolitano di Reggio Calabria, sono stati donati dall’Anteas (Associazione nazionale tutte Eta’ per la solidarietà) di Reggio Calabria, la sua mission: incentivare il Volontariat0,sostenere le Associazioni,fare innovazione,fare rete. Fondata dalla Fnp-Cisl. In questo tempo sospeso L’Anteas ha continuato nel suo impegno etico-sociale. Ritenendo che prendersi “cura” sia la massima espressione di Bellezza, Armonia, Equilibrio. La nostra attenzione e’ rivolta a chi sta in trincea, agli Angeli in camice bianco, che combattendo, contro un nemico insidioso e mettendo a rischio la propria salute, ci consente di sentirci al sicuro e protetti. Presidente Anteas, Vice Presidente e Segretaria Franco Pellicano’, Rosalba Mallamo.Daniela Diano,Segretario generale FNP Pasquale Loiacono. Molto cortesemente il Dott.Carmelo Mangano (Responsabile Unico dei reparti Covid 19 e del GOM, ha rivolto all’Anteas espressioni di cui lo ringraziamo: “Sento di manifestare il più profondo ringraziamento ad Anteas di Reggio Calabria per l’impegno nel donare con grande generosità i visori medici facciali realizzati con il progetto dell’ass. Pensando Meridiano e della startup PMopenlab. Sono dispositivi fondamentali per la sicurezza degli operatori in questo particolare periodo di emergenza e ci rassicura sapere che vi sono soggetti come Anteas che hanno a cuore questi aspetti del nostro lavoro .Mi impegno a distribuire ad altri operatori e colleghi medici, anche di altri reparti i visori donati. (oltre a Malattie Infettive, Neurologia, Pneumologia… ecc). L’Augurio di Anteas e FNP è che finito tutto questo, non si cominci con i tagli alla sanità, precarizzazione selvaggia, delle categorie che oggi chiamiamo eroiche. Per noi lo saranno sempre”.