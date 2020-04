Reggio Calabria, 1° posto per l’eccellenza reggina Eva Polimeni al concorso Canto Lirico Virtuale SOI Scuola dell’Opera Italiana Fiorenza Cedolins [VIDEO]

20 Aprile 2020 15:09

Reggio Calabria applaude Eva Polimeni: il soprano ha vinto il concorso Canto Lirico Virtuale SOI Scuola dell’Opera Italiana Fiorenza Cedolins

Importante riconoscimento ottenuto a livello nazionale dalla giovane Eva Polimeni. La 25enne di Reggio Calabria si è classificata al 1° posto del concorso Canto Lirico Virtuale SOI Scuola dell’Opera Italiana Fiorenza Cedolins. Nonostante la giovane età, per l’eccellenza reggina si tratta dell’ennesimo grande traguardo raggiunto: il soprano vanta già un ottimo curriculum e con questo grande successo, che si va ad aggiungere alla sua esperienza professionale, riempe anche di grande orgoglio i suoi concittadini. “La commozione in questo momento è tanta! Grazie al M° Soprano Fiorenza Cedolins per aver ideato questo concorso innovativo e per aver dato a tutti noi ragazzi l’opportunità di donare la nostra Arte, ognuno in modo unico e speciale”, scrive con gioia Eva Polimeni in un post pubblicato sui propri canali social. Il suo talento l’ha portata ai vertici della musica lirica nazionale, così continua: “Grazie Filippo Militano, Emanuela Sciarpa e tutte le splendide persone che hanno lavorato a questo evento virtuale per un mese intero con grande impegno. Grazie alla giuria di grande prestigio e professionalità, specialmente grazie a chi di loro mi ha apprezzata votandomi. Grazie alla mia famiglia, mia madre e mio padre con cui ho vissuto per la prima volta questa splendida esperienza al sicuro della nostra casa. Grazie ai miei fratelli e le loro compagne, che pur ritrovandosi nelle zone a più alto rischio, lontano da casa, mi hanno dato tanto sostegno e amore a distanza. Grazie ai cari amici e le loro famiglie, che hanno dimostrato un affetto smisurato nei miei confronti, supportandomi dal primo istante! Grazie alla mia amata città di Reggio Calabria, a tutti i cittadini, gli amici e prof. del Conservatorio, e gli amici sparsi per l’intera Calabria che mi hanno votata. Impossibilitata di ringraziarvi uno per uno, ribadisco un Grazie, grazie di cuore a tutti voi che mi avete supportata e seguita con attenzione, stima, amore, da qualsiasi parte del mondo, in questo periodo talmente difficile che ha sconvolto l’umanità intera. La mia vittoria siete voi! Insieme ce la faremo e ne usciremo meglio di prima! Pace e amore a voi tutti!”.

Intervenuta ai microfoni di StrettoWeb, la protagonista della vicenda ha espresso le sue emozioni: “Il concorso è arrivato in un momento della mia vita in cui travolta dalla preoccupazione e sconforto, la voglia di cantare era quasi nulla. Mi è stato dunque di grande stimolo per riprendere a cantare e studiare con tranquillità. Inoltre desideravo altamente trasmettere un messaggio positivo e di speranza a chiunque mi ascoltasse, entrare nel cuore di più persone possibili. Probabilmente sono riuscita nel mio intento! Ho ricevuto molti consensi, nonché privatamente moltissimi messaggi di complimenti e ringraziamenti che mi hanno commossa. In pochi giorni il mio video ha ottenuto oltre 20.000 visualizzazioni! Naturalmente sono felicissima della vittoria, e ancor di più perché questa esperienza mi ha permesso di ascoltare voci nuove, belle, ognuna con le proprie particolarità, ma sopratutto lieta di aver stretto umanamente, sebbene virtualmente, dei rapporti di conoscenza ed amicizia con alcuni dei concorrenti, tra i quali Antonino Giacobbe, calabrese di Borgia (Catanzaro), che si è aggiudicato il 2° premio al concorso. Spero di aver l’occasione di ritrovarci tutti quanti molto presto e poter condividere l’amore per la musica su palchi importanti”. Con queste parole Eva Polimeni ha salutato e ringraziato tutti gli amici e in generale tutte le persone che hanno votato il suo video. La comunità reggina ovviamente si unisce alla felicità della giovane concittadina, l’augurio è che la sua carriera possa essere sempre più ricca di importanti successi e divenire un crescendo fino al raggiungimento dei sogni sperati.

Di seguito il video che è stato premiato con l’assegnazione del 1° posto al concorso Canto Lirico Virtuale SOI Scuola dell’Opera Italiana Fiorenza Cedolins.