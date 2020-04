Reggina, il ds Mirabelli: “Gattuso e Toscano sono simili. Seguo gli amaranto, ad inizio stagione azzardai una previsione…”

5 Aprile 2020 14:07

Il ds Mirabelli ha parlato del suo rapporto con il mister Mimmo Toscano: la Reggina è in mani sicure

C’è un grande rapporto tra Massimiliano Mirabelli e Domenico Toscano. L’ex d.s. del Milan, originario di Rende, ha raccontato alle colonne odierne della Gazzetta del Sud che fu a suggerirgli di intraprendere la carriera di allenatore: “con Mimmo ci conosciamo da tanti anni, giocavamo insieme nell’Adelaide Chiaravalle. Ho capito subito che sarebbe stato adatto per stare in panchina. Quando ci incrociammo al Rende e gli proposi di allenare la squadra Berretti, poi ancora a Cosenza riuscì nella doppia promozione portando il club dalla Serie D alla Serie C1. La gente era un po’ scettica, ma si dovette ricredere. In quella circostanza gli presentai Michele Napoli, che è il suo attuale secondo”.

Mirabelli ha infine azzardato un paragone: “vedo similitudini tra Toscano e Gattuso. A Rino lo scelsi per guidare la Primavera del Milan e poi la prima squadra. Seguo la Reggina e mi fa piacere che sia prima, quando la società scelse Mimmo Toscano, azzardai dicendo che sarebbe andata in serie B”.

