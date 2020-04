Reggina, gli ultras si mobilitano per una raccolta fondi: “è Pasqua per tutti!”, ecco come partecipare [FOTO]

3 Aprile 2020 22:58

Il gruppo Diffidati Liberi Reggio Calabria ha avviato una raccolta fondi per aiutare i cittadini più poveri in occasione della Santa Pasqua

Si chiama “Pasqua per tutti” ed è la raccolta fondi lanciata dagli ultras amaranto. Il gruppo Diffidati Liberi Reggio Calabria si schiera al fianco dei cittadini meno fortunati e si è mosso in loro sostegno per le festività pasquali. “In questo momento di grande difficoltà, sanitaria ed economica, sentiamo il dovere nel nostro piccolo, di far qualcosa a sostegno del nostro territorio e della nostra gente in particolare – si legge nel comunicato – . Per questo, a seguito di una raccolta fondi interna al nostro gruppo domani distribuiremo presso un esercizio alimentare, un buono spesa di €500 che servirà a dare un sostegno alle famiglie in difficoltà. Da oggi abbiamo deciso di promuovere e rendere pubblica questa raccolta fondi, il cui ricavato sarà devoluto a favore di esercizi convenzionati, che provvederanno a consegnare, insieme a delle uova di Pasqua e a delle mascherine, generi alimentari di prima necessità alle famiglie disagiate del nostro territorio. Le offerte possono essere fatte sul conto dell’Associazione Reggio Holiday Study. L’appello è rivolto a tutti i tifosi, semplici cittadini, istituzioni, calciatori e staff della Reggina e tutte le aziende del territorio che vorranno dare un contributo. AVANTI REGGIO!”. Ecco di seguito il volantino con le istruzioni e l’iban su cui donare.

