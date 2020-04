Reggina, Toscano ai tifosi: “buona Pasqua a tutti”. E sui social pubblica una foto da brividi della Curva Sud

11 Aprile 2020 17:27

Foto da brividi e un augurio di buona Pasqua a tutti i tifosi: mister Domenico Toscano non dimentica i fans della Reggina e rivolge loro un pensiero

Quanta nostalgia di calcio, quanta nostalgia di Reggina. Nessun pallone che rotola, nessun tipo di assembramento in Curva Sud, il Coronavirus ha fermato il campionato sul più bello. Adesso però non è tempo di pensarci, bisogna prima vincere la battaglia contro l’epidemia e presto si tornerà ad esultare, magari per una promozione in Serie B ottenuta sul campo. Intanto il mister Domenico Toscano ci tiene a far sentire la propria vicinanza a tutti i tifosi in un momento significativo come quello delle festività pasquali. Di seguito il post pubblicato su Instagram e una foto da brividi che fa riporta alla mente lo splendido cammino in stagione degli amaranto.

https://www.instagram.com/p/B-2FLOaoMrN/?utm_source=ig_web_copy_link