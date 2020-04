Reggina, Toscano sulla ripresa del campionato: “ecco cosa ho chiesto ai giocatori”

27 Aprile 2020 10:37

Reggina, Toscano tiene sull’attenti i propri calciatori: il consiglio del tecnico calabrese

E’ ancora in attesa di conoscere il proprio destino la Reggina di Mimmo Toscano che, come tutte le squadre di Lega Pro, aspetta le decisioni dell’Assemblea per capire come muoversi. Ogni giorno che passa però, cresce sempre più la convinzione che i campionati (almeno quelli di Serie C) vengano definitivamente interrotti. Nel corso di un’intervista alla Gazzetta del Sud, il tecnico amaranto ha spiegato qual è il consiglio dato ai propri calciatori per mantenere la concentrazione, nonostante la quarantena forzata a causa del Coronavirus. Di seguito le sue parole: “non sto sentendo più di tanto i ragazzi in questo momento. Dico loro di pensare che il campionato potrebbe ricominciare e di mantenere la testa là. Ognuno si allena. Sento ogni giorno il medico e il preparatore sulla situazione. Tutti noi siamo distanti dal campo, ci mancano le misure, però, non dobbiamo perdere l’immagine di quel che abbiamo compiuto. Possibile ripresa? Proprio non lo so. Dopo 40-50 giorni di fermo si può guardare a non più lontano di domani. È una situazione in evoluzione, da monitorare passo passo”.