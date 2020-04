Reggina, Taibi: “rimanere in Serie C sarebbe assurdo. In campo al massimo entro luglio”

3 Aprile 2020 13:38

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha parlato della situazione in casa amaranto dopo la sospensione del campionato

La Reggina guida il campionato di Serie C con nove punti di vantaggio sul Bari, adesso aspetta notizie sulla ripresa della stagione. Al momento è difficile fare previsioni sul mondo del calcio, ma il club amaranto ha in testa un solo epilogo: quello del salto di categoria. Il direttore sportivo Massimo Taibi ha affrontato la situazione attraverso una diretta Instagram di TuttoC.com.

“La squadra si sta allenando a casa, i ragazzi non hanno mollato mentalmente. Siamo tutti nella stessa situazione, li ho sentiti abbastanza sereni. Vedevamo il traguardo, ci è dispiaciuto per quanto successo a livello mondiale. Aspettiamo di sconfiggere questo virus e tornare alla vita normale. Ripresa? Io credo che i campionati si possano posticipare a giugno e luglio, diventa difficile per agosto soprattutto per la Serie A. Non possiamo arrivare a Natale”.

“Rimanere in Serie C sarebbe un paradosso assurdo. Abbiamo fatto trenta partite su trentotto, oggi in Belgio hanno dato il titolo per esempio. Se si può continuare meglio altrimenti ci saranno promozioni e retrocessioni. Sarebbe bello finire questo campionato per evitare polemiche”.

