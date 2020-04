Reggina, Taibi rilancia Mastour: “ha le qualità per diventare importante, lo vedrei bene all’Atalanta”

23 Aprile 2020 12:05

Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, ha ancora una volta lodato Hachim Mastour: l’ex Milan resta un fenomeno e “può diventare importante”

“Se c’è qualche talento alla Reggina che vedrei bene nell’Atalanta? Stravedo per Hachim Mastour, credo che l’ex Milan ha tutte le qualità per diventare un calciatore davvero importante”, ha riferito questo Massimo Taibi nel corso di un’intervista per CalcioAtalanta. Il d.s. amaranto tesse ancora una volta le lodi del fenomeno italo-marocchino: “a sedici anni era stato premiato come miglior talento mondiale, si è un po’ perso in questi anni ma può riuscire a trovare consapevolezza nei propri mezzi”.