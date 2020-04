Reggina, Taibi sullo stop dei campionati: “meritiamo la Serie B. Aspettiamo la decisione ufficiale, per noi è indifferente”

20 Aprile 2020 11:19

Massimo Taibi, d.s. della Reggina, ha fatto il punto sullo stop dei campionati in Serie C e sulla possibilità di promozione a tavolino

Tante reazioni si sono scatenate ai cinque punti stilati dal consiglio direttivo di Lega Pro. Il presidente della Pergolettese, Massimiliano Marinelli, spinge per la sospensione dei campionati: “a Crema c’è una situazione surreale, non so come qualcuno possa pensare di poter tornare in campo”. Terminare così la stagione vorrebbe dire assegnare a tavolino le promozioni in Serie B, almeno questa è la proposta che il presidente Ghirelli intende portare al vaglio della Figc, ma a questa possibilità il Bari si è mostrato nettamente contrario, non accettando l’ipotesi di sorteggio per l’eventuale quarta squadra promossa. A tal proposito, ai microfoni del Corriere dello Sport, si è espresso anche Massimo Taibi. Di seguito le parole del d.s. amaranto: “se si decidesse di chiudere la stagione per noi sarebbe uguale. In questo caso ci sembra corretto, visto l’andamento del campionato, la promozione delle prime tre dei gironi. Volevamo tornare a giocare perché avrebbe significato che il virus sarebbe stato sconfitto e per completare una stagione per noi straordinaria. Ma davanti ad un problema così serio aspettiamo le decisioni ufficiali di chi ha competenza e ruolo istituzionale”.