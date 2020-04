Reggina, Taibi: “l’80% del nostro cammino è stato fatto, accetteremo anche la promozione d’ufficio”

10 Aprile 2020 23:33

Taibi sulla ripresa dei campionati:”l’unica cosa che conta è la salute, ci sarà prima da sconfiggere il virus poi si potrà pensare al resto”

La Calabria solidale, quella che, attraverso le squadre di Serie C (Catanzaro, Reggina, Rende e Vibonese) ha messo da parte il tifo e le rivalità per schierarsi a supporto dei cittadini più in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus, dando vita ad una raccolta fondi che sosterrà l’Associazione Banco Alimentare Calabria.

Di questa campagna benefica ne ha parlato, ai microfoni di TMW, il d.s. amaranto Massimo Taibi: “è stata una bella iniziativa della quale siamo orgogliosi di aver fatto parte. Il calcio è uno sport di gruppo, è unione, chi meglio di noi poteva mandare un certo messaggio? Ci ha fatto piacere che anche il presidente della FIFA Infantino abbia apprezzato”.

Una battuta finale sulla possibile ripresa del campionato: “l’unica cosa che conta è la salute, ci sarà prima da sconfiggere il virus poi si potrà pensare al resto. Quando ci daranno l’ok per ripartire, se questo arriverà, saremo pronti, l’80% del nostro cammino lo abbiamo fatto ma ci piacerebbe chiaramente proseguire, però, in virtù di tutto il percorso, accetteremo anche la promozione d’ufficio”.