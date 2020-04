Boniek: “il Bari merita la A, non capisco come possa essere dietro la Reggina”

1 Aprile 2020 14:24

L’allenatore Zibì Boniek ha commentato il campionato di Serie C, in particolare il duello per il primo posto del Girone C tra Reggina e Bari

Zibì Boniek, ex allenatore del Bari, per le pagine del Corriere dello Sport, ha commentato il momento della società biancorossa: “Aurelio De Laurentiis è ambizioso, una garanzia, suo figlio Luigi gestisce la società nel migliore dei modi e saranno una garanzia per il futuro della società. Per questo sono sorpreso che il Bari sia secondo dietro la Reggina. Col loro potenziale sarebbero potuti andare avanti senza vincere i playoff . Ma la stabilità economica è importante soprattutto in questo momento. Bari merita di stare in Serie A. Questo è poco ma sicuro”.

