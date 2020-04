Reggina, Rivas e il taglio “stile Ronaldo”: sui social spopola il meme [FOTO]

8 Aprile 2020 16:21

Reggina, l’honduregno Rivas protagonista sui social: tag su Instagram a Ronaldo e il meme nei suoi confronti diventa subito virale

E’ diventato virale sui social il meme su Rigoberto Rivas creato dalla Reggina. L’attaccante honduregno si è scattato un selfie col nuovo taglio di capelli in stile Ronaldo, leggendario calciatore brasiliano ex Inter e Real Madrid, e lo ha taggato in una storia pubblicata su Instagram. I social media manager che gestiscono la pagina ufficiale amaranto hanno subito raccolto la palla al balzo, realizzando un’immagine divertente, che ora sta girando sul web. “Ronaldo del 2002 is for boys, Rivas del 2020 is for men”, si legge nel post pubblicato sui social. L’ironia adesso dilaga tra i commenti: “chi è il vero fenomeno?”, scrive simpaticamente qualche tifoso che per il momento può osservare le “gesta” dei propri idoli soltanto tramite lo smartphone.

