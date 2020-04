Reggina-Rivas, prevale ottimismo sul futuro: la situazione

25 Aprile 2020 16:40

Il rapporto tra la Reggina e Rivas è migliorato negli ultimi mesi: da iniziale riserva l’honduregno è diventato poi tassello fondamentale, sale l’ottimismo per una permanenza

La dimostrazione che un gol può cambiare il destino di un calciatore. Dopo la marcatura nel derby contro il Catanzaro, l’avventura di Rigoberto Rivas alla Reggina ha iniziato a prendere una piega positiva. A differenza del girone d’andata, quando era utilizzato col contagocce da mister Toscano, nelle ultime settimane prima dell’interruzione del campionato, l’honduregno ha iniziato a giocare con maggiore continuità, dimostrandosi fondamentale per la squadra. Il classe ’98 è riuscito infatti a sfruttare la momentanea assenza per infortunio di alcuni compagni di reparto (bomber Simone Corazza su tutti), diventando più incisivo e utilizzando al meglio le proprie caratteristiche atletiche.

Da dicembre ad oggi, il cammino stagionale di Rivas è quindi cambiato in positivo. Si è adattato meglio al gioco della squadra, riuscendo a convincere del tutto lo staff tecnico. “Ha dimostrato di avere qualità, abbiamo parlato con il procuratore e vogliamo tenerlo: quando finirà tutto parleremo con l’Inter”, a tal proposito sono queste le parole pronunciate da Massimo Taibi. Il calciatore ha più volte dichiarato di star bene a Reggio Calabria, ma questa situazione apre a nuovi argomenti in ottica futuro: sensazioni positive emergono dalle frasi del d.s. e probabilmente, quando l’emergenza Coronavirus sarà passata, la Reggina farà un tentativo con l’Inter per il rinnovo del prestito anche nella prossima stagione.

Il suo legame con la città si è rafforzato molto, adesso per il funambolo nerazzurro cresce l’ipotesi di una riconferma. La sua amicizia con Reginaldo potrebbe favorire le vicissitudini: in questo periodo di quarantena forzata a causa del Coronavirus, i due sudamericani stanno affrontando assieme questo particolare momento e chissà che non facciano coppia anche nell’attacco della Reggina in una eventuale (e sempre più certa) Serie B.