Reggina e la promozione in Serie B: il Corriere dello Sport si sbilancia

27 Aprile 2020 11:36

Il quotidiano sportivo romano fa una panoramica della situazione in Serie C: la Reggina può sorridere, anche per il Bari si muove qualcosa

Maledetto Coronavirus. E’ proprio il caso di dirlo perché ieri, senza emergenza, si sarebbe giocata l’ultima giornata del campionato di Serie C e i verdetti sarebbero stati emessi. In questo momento invece di certezze ce ne sono davvero poche, anche se il Corriere dello Sport si sbilancia molto in un approfondimento pubblicato sulle pagine odierne: “le soluzioni sembrano essere già individuate. Tanto per i verdetti sportivi, tanto per lo sblocco normativo ed economico”. Ciò significa che nell’Assemblea dei club del prossimo 4 maggio, si farà strada il buonsenso e si cercherà di seguire le indicazioni proposte della Uefa. Pertanto, posto che in Lega Pro l’annata è conclusa, la classifica verrà cristallizzata mandando in Serie B le squadre di testa (Monza, Vicenza e Reggina).

Discorso particolare va fatto invece per la quarta promossa: tenuto conto della classifica armonizzata per un numero di gare disputate nei tre gironi, le tre seconde saranno valutate in base ad altri paramenti per scegliere quella da premiare. “Il merito sarà premiato, su tale concetto non ci saranno sorprese”, scrive ancora il CdS.

Insomma, mentre per il Bari il discorso promozione è tutto ancora un’incognita, la Reggina invece vede ogni giorno crescere la fiducia. Per i tifosi amaranto il 4 maggio potrebbe essere il giorno da cerchiare in rosso sul calendario. Ovviamente bisogna andare cauti, senza dire gatto se prima non è nel sacco…