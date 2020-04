Reggina, Pedullà spiega ai tifosi: “Viola per ora resta un sogno”

25 Aprile 2020 12:35

Calciomercato Reggina, il giornalista Alfredo Pedullà ha spiegato come al momento Nicolas Viola non può tornare a vestire la maglia amaranto

“La Serie B è stretta per lui, secondo me potrebbe fare molto di più anche in Serie A”. Così ha affermato il mister Cristiano Lucarelli nei confronti di Nicolas Viola. Entrambi sono stati ospiti negli studi di Sportitalia e insieme al calabrese Alfredo Pedullà hanno avuto modo di parlare del campionato e della Reggina. Il regista del Benevento è senza dubbio uno dei migliori centrocampista del panorama cadetto, fa gola a molti club e per questo anche l’ambiente amaranto sperano in suo ritorno. “I tifosi non si devono illudere, Viola per il momento resta soltanto un sogno. Il suo percorso è in netta crescita. Merita altre categorie, è giusto che adesso si confronti in un campionato importante come la Serie A”, ha spiegato Pedullà. Una dichiarazione che in sostanza non dice nulla di nuovo rispetto a quanto già si sapeva, ma avendo imparato a conoscere il presidente Luca Gallo, in caso di promozione, un semplice tentativo potrebbe essere fatto.