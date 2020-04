Reggina, Patti: “Gallo persona eccezionale, non si è tirato indietro”. Il team manager elogia Taibi e Toscano

7 Aprile 2020 15:21

Reggina, intervista al team manager Matteo Patti: il commento su Gallo, Taibi e Toscano

Oltre la Reggina che si vede in campo e dona spettacolo, c’è anche quella che lavora dietro le quinte e dà il massimo per rendere tutto perfetto. Le colonne della Gazzetta del Sud hanno raggiunto uno degli uomini fidati di mister Toscano, ovvero Matteo Patti. Il team manager ha fatto sapere che la società amaranto sta progettando una eventuale ripresa del campionato: “ci adegueremo alle direttive governative. La sicurezza prima di tutto. È probabile che prima effettueremo anche un mini ritiro al centro sportivo per tenere tutti sotto controllo. Anche lo staff, che ruota attorno alla squadra dovrà effettuare gli screening”. Di seguito le parole di elogio che Patti ha speso nei confronti soprattutto del mister Domenico Toscano, del d.s. Massimo Taibi e del presidente Luca Gallo.

TOSCANO – “Il mister trasmette alla squadra la sua adrenalina. E’ il dodicesimo uomo in campo, non sta fermo un attimo, oltre ad essere un grande tecnico è caratterialmente sanguigno”.

TAIBI – “Massimo mi ha cambiato la vita, per me è come un fratello. A Reggio sono sempre con lui e sarei disposto ad accompagnarlo dall’altra parte del mondo”.

GALLO – “Il presidente ha dimostrato di essere una persona eccezionale. Il calcio, come altri settori, vive un momento di grosse difficoltà, ma lui non si è tirato indietro. Avrebbe potuto agire come altri suoi colleghi e non ci sarebbe stato nulla da dire. Si è dimostrato un numero uno”.

