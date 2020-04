Reggina, l’omaggio di Operazione Nostalgia: creata una maglia con la formazione del -15 [FOTO]

27 Aprile 2020 18:44

Operazione Nostalgia ha ideato una maglia in ricordo della Reggina di Mazzarri, formazione che si salvò in Serie A nonostante 15 punti di penalizzazione

Più che una formazione, quando si parla della Reggina di mister Mazzarri è più giusto parlare di favola. E’ passata alla storia la banda amaranto che in Serie A nella stagione 2006/2007 riuscì a salvarsi nonostante i 15 punti di penalizzazione. Quei calciatori furono nominati cittadini onorari di Reggio Calabria, ma riuscirono a conquistare la simpatia di molti appassionati di calcio anche lontani della Calabria. A conferma di ciò lo dimostra la grande iniziativa della pagina “Serie A – Operazione Nostalgia”, che ha creato una maglia con la formazione amaranto dell’epoca. Un 3-5-2 composto da Pellizzoli tra i pali e linea difensiva con Lanzaro, Lucarelli e Aronica. Nella trincea di metà campo presenti Mesto, Tedesco, Amerini e Modesto. Il trequartista Leon dietro la coppia d’attacco Amoruso–Bianchi, che in quell’anno realizzò il record di marcature al pari di Messi e Ronaldinho. I più attenti hanno notato l’assenza di Campagnolo (secondo portiere subentrato nel girone di ritorno) e Foggia (arrivato a nel mercato di gennaio), questo perché è stata presa in considerazione la rosa che ha iniziato quel campionato. Ecco di seguito il post pubblicato su Facebook: “iniziare un campionato con 15 punti di penalizzazione avrebbe ammazzato il morale a chiunque. Non a loro. Una stagione incredibile accompagnata da una piazza che vive di calcio, con una coppia d’attacco clamorosa, a fine anno tra le più prolifiche in Europa. Signori, è ufficiale. Da oggi è disponibile la T-shirt della Reggina 2006/07”.