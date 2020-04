Reggina, per le novità devi aspettare: rinviata l’Assemblea dei club di Lega Pro

28 Aprile 2020 12:36

La Reggina resta in attesa dell’Assemblea dei club di Lega Pro per conoscere il proprio futuro: la riunione è stata rinviata al 7 maggio

L’Assemblea dei club di Lega Pro, inizialmente convocata per il 4 maggio 2020, è stata posticipata al giorno 7 maggio. Lo ha comunicato il presidente Francesco Ghirelli. All’ordine del giorno tra l’altro l’esame e discussione delle proposte di modifica al Codice di Autoregolamentazione, l’esame della proposta da sottoporre al Consiglio Federale affinché venga disposta la definitiva sospensione del Campionato Serie C della stagione sportiva 2019/2020 e l’esame della proposta da sottoporre al Consiglio Federale afferente l’individuazione dei criteri per la promozione alla Serie B delle quattro società di Lega Pro. La Reggina dunque resta in attesa, dovrà aspettare ancora qualche giorno in più per conoscere il proprio futuro.