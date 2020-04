Reggina, Nielsen: “orgoglioso di vestire la maglia amaranto. Vi spiego perché ho accettato questo progetto”

28 Aprile 2020 13:04

Nielsen spiega che ha accettato subito la proposta della Reggina nello scorso inverno

In attesa di conoscere il proprio futuro, la sensazione è che la Reggina sia ogni giorno sempre più vicina alla Serie B. Ai microfoni della Tv ufficiale amaranto è intervenuto Matt Lund Nielsen, calciatore di esperienza che nel mercato di gennaio è stato acquistato proprio per cercare di dare maggiore spessore al reparto e migliorare il centrocampo amaranto. “Sono orgoglio di fare parte di questo gruppo, di essere alla Reggina”, ha ammesso il danese ex Pescara. “Sono sicuro che questa squadra può andare lontano. L’obiettivo adesso è raggiungere la Serie B, ma già dal primo momento ho sempre creduto che il progetto era molto serio e adatto a raggiungere il traguardo sperato. Sono molto contento di aver avuto la possibilità di aiutare il club alla realizzazione del suo obiettivo sperato. Appena si è presentata la possibilità di venire a Reggio Calabria, ho subito detto sì”, ha spiegato Nielsen.

Infine un aneddoto che chiama in causa un altro danese con il suo stesso cognome e che ha vestito la maglia amaranto, ovvero Nicki Bille Nielsen. L’attuale mediano della Reggina ha raccontato: “ho giocato insieme a lui e mi ha raccontato della storica salvezza ottenuta tanti anni fa a Reggio Calabria. E’ una storia bellissima, quindi conoscevo abbastanza bene la piazza già prima di arrivare. E’ un club con alle spalle una storia importante”.