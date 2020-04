Nicolas Viola: “Reggina, indossare quella maglia era il mio sogno da bambino. Ammetto di avere un rimpianto”

7 Aprile 2020 12:14

Nicolas Viola si rivela ai microfoni di “Casa Di Marzio”: giocare alla Reggina era il suo sogno da bambino, però ammette di avere un rimpianto

Un legame importante lega Nicolas Viola alla Reggina. Il regista del Benevento è un figlio del Sant’Agata, oggi è tra i migliori calciatori della Serie B, con la maglia amaranto in passato ha anche sfiorato la promozione in Serie A: “A Reggio sono cresciuto come uomo e come calciatore. Indossare quella maglia per me è sempre stato un sogno. Ricordo che da bambino partivo da Taurianova, il mio paese, e con il pullman arrivavo a Reggio per allenarmi. Ho fatto tanti sacrifici nella mia vita. Ammetto di avere un rimpianto. E’ sicuramente la semifinale playoff persa con il Novara. Andare in Serie A con la maglia della Reggina sarebbe stato incredibile”.

