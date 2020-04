Reggina, Michele Napoli: “Gallo vuole arrivare il più in alto possibile. Serie C? Ecco la situazione”

23 Aprile 2020 15:10

“Il nostro presidente è ambizioso, vuole continuare a dare soddisfazioni alla città di Reggio Calabria”: così il vice mister di Toscano, mister della Reggina

Reggio Calabria e la Reggina restano in attesa. Si attende l’Assemblea dei club di Lega Pro e poi la decisione dellla Figc su quel che riguarda i campionati di Serie C. Ai microfoni della Tv ufficiale amaranto, il vice allenatore Michele Napoli ha spiegato la situazione: “da quello che si percepisce, pare ci siano tutte le intenzioni per fare ripartire la Serie A, sulla Serie B ancora niente di concreto, sulla serie C sappiamo della proposta del Consiglio Direttivo in attesa dei verdetti. Sicuramente in caso di ripresa, dovranno essere fatte diverse valutazioni. Il torneo è fermo da mesi, servirà un’adeguata preparazione fisica. Una partenza lenta, per poi tornare alla normalità. Per mio pensiero personale, trovo che sia dura per la nostra categoria ripartire”.

Toscano – “La serie B abbiamo avuto la fortuna di poterla disputare a Terni. E’ un campionato affascinante, con palcoscenici diversi e dove ti confronti con società importanti. Qualora non si dovesse riprendere, ritengo sia giusto premiare le squadre che attualmente si trovano in vetta alla classifica (Reggina, Monza e Vicenza, ndr)”.

Gallo – “Sappiamo di avere un presidente molto ambizioso e mai ha nascosto questa ambizione. Vuole portare la Reggina il più in alto possibile. E se sarà Serie B, ce lo auguriamo tutti, vuole continuare a dare soddisfazioni alla città di Reggio Calabria”.