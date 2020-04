Reggina, le mascherine amaranto di Cannizzaro fanno il giro della città: il Tanque Denis ringrazia sui social [FOTO]

3 Aprile 2020 12:00

Il deputato Francesco Cannizzaro ha distribuito 2mila mascherine amaranto in tutta Reggio Calabria: ringrazia anche German Denis

Nobile iniziativa del deputato Francesco Cannizzaro in questo periodo di emergenza Coronavirus. Come raccontato nei giorni scorsi da StrettoWeb, il politico ha distribuito per i suoi concittadini 2mila mascherine di colore amaranto per “risvegliare l’orgoglio del popolo reggino che oggi si deve identificare con il GOM”. A ringraziare sui social ci ha pensato anche German Denis: l’attaccante argentino della Reggina ha condiviso una storia, in cui indossa la ‘speciale’ mascherina che gli è stata donata.

