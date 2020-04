Reggina, le indicazioni di Bianchi: il futuro e la ripresa del campionato

21 Aprile 2020 11:29

Il centrocampista della Reggina Nicolò Bianchi si racconta a 360°: dal futuro alla stagione disputata, fino alla ripresa del campionato

La Reggina attende notizie sulla ripresa della stagione, al momento l’ipotesi più probabile è quella di non completare il campionato con la promozione delle prime di ogni girone, mentre c’è incertezza sulla quarta con la soluzione del sorteggio che perde quota. Un protagonista è stato sicuramente il centrocampista Nicolò Bianchi, indicazioni in un’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’. “Con Toscano ho disputato una grande stagione a Novara, il direttore sportivo Taibi mi ha convinto con il progetto. Poi ho trovato Garufo e Corazza”.

SUL FUTURO – “Spero moltissimo di rimanere. Voglio la mia prima Serie B con questa maglia. Sarei onorato di essere ancora con questo gruppo e queste persone. Ma dipende da molte cose, io comunque mi vedo ancora in amaranto”.

SUL RAPPORTO CON I COMPAGNI – “Tutti sono splendidi e non lo dico per piaggeria. Le frequentazioni maggiori sono Doumbia, Bellomo e Sarao perché le nostre compagne sono amiche”.

IL SEGRETO DEL GRUPPO – “Ci siamo trovati pronti e disponibili a dare il meglio in un gruppo completamente nuovo. Poi, la guida sicura del tecnico e la sua trasmissione del concetto di lavoro senza mai mollare. Infine, i tifosi”.

SULLA RIPRESA – “Ci spero molto. Ma tanta gente muore e ciò provoca grande dolore. Potrebbero esserci forti limitazioni. Quasi due mesi senza allenamenti rendono difficile ogni cosa. Noi vorremmo tornare. Ci penserà chi di competenza. Mai come in questa stagione tre squadre in fuga con un significativo margine di vantaggio. Ciò potrebbe aiutare a trovare una buona soluzione. A noi starebbe bene. Ma, ripeto, vorremmo chiuse il campionato tornando in campo con ogni garanzia. Ciò vorrà dire aver battuto il virus”.