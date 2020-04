Reggina, Garufo fa impazzire i tifosi: “B…uona domenica!” [VIDEO]

19 Aprile 2020 15:40

Un’intera città ha iniziato a crederci adesso. Dopo le indiscrezioni trapelate ieri al termine del consiglio direttivo, la proposta di interruzione del campionato di Serie C avvicina notevolmente la Reggina alla promozione. La posizione della Lega Pro è stata chiarita dalle parole del presidente Ghirelli, ma toccherà alla Figc rendere ufficiale la proposta. Intanto Reggio Calabria attende con trepidazione la decisione finale e gli animi iniziano a surriscaldarsi già all’interno dello spogliatoio amaranto: questa mattina infatti Desiderio Garufo ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un post che ha mandato in visibilio i tifosi. “B…uona domenica. Come state?”, ha scritto l’esterno della compagine calabrese. Segno che anche la squadra non aspetta altro che festeggiare la promozione. In campo o a tavolino, per la Reggina il traguardo è più che meritato.