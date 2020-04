Reggina, Denis ha raggiunto il suo obiettivo: l’agente dà indicazioni sulla prossima stagione

25 Aprile 2020 16:41

Reggina, l’agente di German Denis guarda già alla prossima stagione: il Tanque attende la promozione in Serie B

German Denis è uno dei protagonisti assoluti della stagione della Reggina. Dopo un inizio altalenante e una condizione fisica che ha richiesto qualche settimana in più di preparazione atletica, l’argentino ha rispettato la fame che porta il suo nome e si è rilevato decisivo. Ai microfoni di TuttoC.com l’agente Lorenzo De Santis, ha parlato della stagione del club e del centravanti argentino: “la Reggina ha fatto una grande stagione, merito di una società e un presidente ambizioso, di un direttore molto preparato e attento e di un allenatore che ha tirato fuori il massimo dai suoi giocatori. Denis è stato l’uomo in più, anche quando a inizio stagione giocava meno è sempre stato importante con la sua esperienza. Parliamo di un giocatore che non ha niente a che fare con questa categoria, era venuto in Italia dichiaratamente per vincere e fare il prossimo anno da protagonista. L’obiettivo è stato subito centrato, adesso c’è attesa per la decisione che potrebbe spalancare le porte della Serie B alla Reggina e tanta voglia di mettersi al lavoro in vista della prossima stagione che si preannuncia molto interessante”.