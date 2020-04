Reggina, Corazza tra presente e futuro: le donazioni al Gom, la Serie B e una promessa ai tifosi

7 Aprile 2020 10:34

Intervista a Simone Corazza: l’attaccante della Reggina ha fatto una promessa ai tifosi amaranto, che non hanno mai fatto mancare il loro supporto

“Leggiamo e sentiamo di tutto. Noi vorremmo chiudere sul campo una straordinaria stagione della Reggina. Giusto, ad ogni buon conto, che ci siano promosse e retrocesse. Per noi nessuna difficoltà. Abbiamo in mente,sempre,la serie B”, sono queste le parole rilasciate da Simone Corazza ai microfoni del Corriere dello Sport. L’attaccante della Reggina ha risposto anche ad una domanda sulla raccolta fondi in cui si è impegnata la squadra amaranto: “è il minimo che si potesse fare. Abbiamo sentito il dovere morale di intervenire con una donazione finalizzata all’acquisto di presidi medicali per il GOM di Reggio Calabria. Adesso con fiducia attendiamo che passi. Speriamo di finire il campionato, la situazione è grave, ma passerà”. Infine ‘Joker’ ha fatto una promessa ai tifosi: “gli infortuni hanno interrotto il mio dialogo col gol, ma prometto che riprenderò al ritorno in campo”.

Valuta questo articolo