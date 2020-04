Reggina, Corazza: “annata indimenticabile, siamo stati interrotti sul più bello”

14 Aprile 2020 23:22

Reggina, Corazza ha fatto il resoconto della stagione amaranto: la Serie C è ancora in attesa di sapere se e quando ripartirà il campionato

Campionato fermo e Reggina in ansia. Il primo posto conquistato nel corso della stagione è messo in pericolo dallo spettro della cristallizzazione delle classifiche, bomber Simone Corazza però vuole pensare positivo. Ai microfoni della tv ufficiale amaranto ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “In questi giorni cerco di allenarmi da casa. Ho superato un grave infortunio, adesso devo rimettermi in forma. Ripresa del campionato? Ci crediamo ancora. Resterà comunque un’annata indimenticabile per il gruppo che si è formato, per l’affetto della città e per l’entusiasmo che abbiamo generato. Siamo stati interrotti all’improvviso sul più bello. E’ andata così. E’ stato un campionato trionfale, specialmente nel girone d’andata quando ci si chiedeva solo a che minuto segnava la Reggina. Scendevamo in campo con la voglia di dare spettacolo e di vincere. Dominavamo le partite dall’inizio alla fine e non c’era modo che qualcuno ci mettesse i bastoni tra le ruote”.