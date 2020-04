Reggina, i complimenti arrivano da Ghirelli: “contento che qualcuno non soffrirà”

5 Aprile 2020 14:54

A seguito del comunicato ufficiale pubblicato dalla Reggina, nel quale viene garantito che il club amaranto farà avere l’intero ammontare degli stipendi a calciatori e staff, ai microfoni di TuttoC.com ha rilasciato un breve commento Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro: “Siamo in regime di libero mercato, se la società Reggina ha le risorse io ne prendo atto e sono contento che c’è chi non soffrirà. Detto questo, nulla cambia sulla reale situazione delle società di serie C, c’è il rischio della continuità aziendale e tutti debbono fare grandi sacrifici se vogliamo che il calcio che fa bene al Paese rimanga dopo i crateri aperti dal maledetto virus”.

