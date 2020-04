Reggina-Catanzaro, anche a Football Manager non c’è storia. E Rolando chiama in causa De Rose… [FOTO]

7 Aprile 2020 23:11

Nella sfida a Football Manager, il match virtuale Reggina-Catanzaro è terminato “1 fisso”

In campo o sulla console, la differenza è davvero poca. Quando la Reggina si pone sul cammino del Catanzaro, per i giallorossi non c’è speranza di uscirne indenni. In campionato gli amaranto si sono imposti, sia all’andata che al ritorno, per 1-0 nei confronti dei “cugini” calabresi, la storia si è ripetuta questa sera anche su Football Manager. Il terzino Gabriele Rolando ha pubblicato infatti tra le sue storie su Instagram lo screen di un Reggina-Catanzaro terminato 2-0. “E anche qui non c’è storia”, ha scherzato l’esterno ex Sampdoria.

Non stupisce il risultato, quanto invece può fare il nome del marcatore: Francesco De Rose. Così è subito tag: “capitano in gol”, sembra ancora non crederci Rolando. Insomma, almeno sulla piattaforma di gioco il centrocampista calabrese è riuscito a togliersi la soddisfazione della rete. Per il Catanzaro invece no, nessuna soddisfazione. Anche in un gioco virtuale, la Reggina rimane una bestia nera.

