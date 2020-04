Reggina, Bigon: “indimenticabili gli anni in Serie A”. Il ricordo di Foti e l’augurio a Gallo

26 Aprile 2020 11:48

“Foti mi ha insegnato tanto. I numeri dicono molto: è il migliore presidente della storia della Reggina”, parole del ds Riccardo Bigon

E’ cresciuto a Reggio Calabria sotto i consigli del presidente Lillo Foti, adesso continua il suo lavoro in Serie A da direttore sportivo del Bologna. Si è indissolubilmente legato alla città Riccardo Bigon che, oltre ad essere figlio d’arte (suo padre Alberto fu allenatore della Reggina nella stagione 1986/1987), in riva allo Stretto ha trovato moglie e costruito la sua famiglia. “Appena ne ho la possibilità, torno a Reggio volentieri, sopratutto in estate”, ha spiegato alle colonne della Gazzetta del Sud.

I protagonisti amaranto – “Denis l’ho avuto a Napoli, riesce ancora ad essere determinante Reginaldo è molto forte e Bellomo ha grande classe”.

Foti e Gallo – “Lillo mi ha insegnato tanto. Ho iniziato con lui e i numeri dicono molto: è il migliore presidente della storia della Reggina. Gli anni in A non si possono dimenticare. Auspico alla nuova proprietà di riportare la Reggina in Serie A”.