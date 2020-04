Reggina, Bellomo: “sono maturato molto negli anni. A Bari erano sicurissimi di vincere il campionato”

2 Aprile 2020 22:07

Reggina, intervista a Nicola Bellomo: il centrocampista pugliese ha tirato un bilancio della sua esperienza con la maglia amaranto

“C’è voglia di tornare in campo, ma la salute è molto più importante. Adesso bisogna pensare soltanto a superare questa emergenza. Noi calciatori abbiamo altri ritmi, ma sicuramente dobbiamo adeguarci alla situazione e continuare ad allenarci da casa per una eventuale ripresa”, inizia così l’intervista di Nicola Bellomo ai microfoni della TV ufficiale amaranto. Il trequartista barese ha parlato dei pregi di questa squadra: “sicuramente il gruppo è la forza della Reggina, ma in questa squadra ogni componente è stato fondamentale. Il mister Toscano a darci un’impronta, il d.s. Taibi a trovare i giocatori giusti. Io in questi anni sono maturato molto, adesso ho una famiglia e dei figli. Il mio difetto è stato sempre quello di essere troppo sincero, di dire le cose in faccia”.

Bellomo poi ha parlato della città e dei tifosi: “a Reggio Calabria mi trovo bene, la piazza è calda e i tifosi sono molto appassionati. Ti incoraggiano sempre fino all’ultimo minuto. Mi ricordo sempre la gara contro il Catanzaro dello scorso anno, quando nonostante il 4-0 del primo tempo continuavano a cantare. E’ stato uno stimolo che ci ha portato quasi alla rimonta”.

Ad inizio anno la Reggina non era tra le squadre favorite alla promozione, a differenza di altre che avrebbero dovuto lottare per la prima posizione ed ora invece hanno un notevole distacco. Tra queste anche il Bari, grande piazza in cui lo stesso Bellomo è cresciuto: “i miei amici sempre facevano battutine, scherzavano come giusto che sia. Il campo però ci sta dando ragione. A Bari erano sicurissimi di vincere il campionato, mentre noi siamo partiti a fari spenti e adesso stiamo dominando”.

