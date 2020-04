Reggina e Bari: rivali si, nemici mai. Tifoserie da Serie A, ecco il dato che lo dimostra

6 Aprile 2020 11:06

Reggina-Bari e Bari-Reggina sono le due sfide del Girone C che hanno fatto registrare il maggior numero di spettatori: a dimostrazione che le due piazze meritano ben altri palcoscenici

Quando si pensa a Reggina e Bari inevitabilmente si pensa alle loro immense tifoserie. Le due compagini in campionato sono in lotta per lo stesso obiettivo, ma il rapporto di gemellaggio che lega le due città permette che la battaglia sportiva sia regolata da sentimenti di profonda stima e rispetto. D’altronde si parla di due piazze che hanno vissuto per tanti anni la Serie A, che fanno dell’accoglienza e della calorosità il loro punto di forza. Come riportato da tuttoc.com, c’è inoltre una statistica che conferma questa considerazione: nel girone d’andata la sfida più seguita è stata Bari-Reggina del 16 settembre 2019, quando ben 15.507 spettatori seguirono il big match del San Nicola. Fino a questo momento, invece, nel girone di ritorno l’incontro più visto è stato Reggina-Bari del 26 gennaio scorso, dove al Granillo furono presenti 16.092 appassionati. Due statistiche impressionanti per la Lega Pro, e non solo… perché, se si parla di numeri, amaranto e biancorossi potrebbero reggere il confronto (e in alcuni casi far meglio!) con molte squadre anche di massima serie. In quale campionato Reggina e Bari si troveranno a giocare nella prossima stagione, non è ancora possibile saperlo. La certezza è però quella che le due tifoserie meritano palcoscenici superiori alla Serie C.

