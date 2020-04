Reggina, il retroscena di Baldini: “Foti mi chiese di venire a Reggio, ma scelsi il Palermo”

16 Aprile 2020 14:00

Mister Silvio Baldini ha raccontato di quanto fu contattato dalla Reggina: “ho scelto l’ingaggio alla carriera, i rosanero mi offrivano un signor stipendio”

Una lunga esperienza sulla panchina di molte squadre di Serie A e Serie B. Silvio Baldini, ai microfoni della tv ufficiale amaranto, ha rivelato di aver avuto in passato una trattativa con la Reggina: “una sera vennero a casa mia Foti e Martino per chiedermi di fare l’allenatore a Reggio. Gli amaranto erano in Serie A, ma io il giorno prima accettai la panchina del Palermo, che era in Serie B. Preferii l’ingaggio alla carriera, in quanto i rosanero mi offrivano un signor stipendio, ma fu un errore col sennò di poi”.