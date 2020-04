Reggina, gli auguri di Buona Pasqua ai tifosi amaranto [FOTO]

12 Aprile 2020 17:37

Attraverso i propri canali social la Reggina ha dedicato un messaggio di auguri ai propri tifosi

“Siamo stati chiamati a cambiare le nostre abitudini, anche in queste giornate speciali. Iniziamo a intravedere la luce, ma per far sì che le nostre vite tornino a poco a poco alla normalità dobbiamo fare un altro piccolo sforzo. E con senso civico #restareacasa. Buona Pasqua a tutti i tifosi amaranto, con la promessa che il prossimo sarà l’abbraccio più bello!”. E’ questo il messaggio pubblicato dalla Reggina ai propri tifosi impegnati a festeggiare una Pasqua molto particolare.

https://www.instagram.com/p/B-3yik3p-eX/?utm_source=ig_web_copy_link