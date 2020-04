Melito Porto Salvo: primi guariti di coronavirus al “Raggio di Sole”

4 Aprile 2020 14:29

Guariti alcuni ospiti della Comunità alloggio di Melito Porto Salvo

L’Ing Mafalda Tringali, in qualità di rappresentante della Comunità alloggio “Raggio di sole”, sita in via Roma 65 a Melito Porto Salvo, invia alla nostra redazione un comunicato in merito ai casi di positività al coronavirus rilevati nella struttura.

“Appena venuta a conoscenza di un caso nella struttura ho subito allertato le forze dell’ordine e sanitarie anche se, ancora, incredula in quanto gli ospiti erano blindati non potendo entrare estranei alla casa, ho allertato le forze dell’ordine e l’Asp che prontamente sono intervenuti. Siamo stati tutti sottoposti a tampone faringeo, purtroppo, vi sono stati dei deceduti ma la notizia più rassicurante è quella che, ad oggi ci sono dei guariti ed è la luce in fondo al tunnel. Colgo l’occasione per ringraziare gli operatori e tutto lo staff della struttura che con abnegazione hanno continuato a lavorare mantenendo il servizio, le forze dell’ordine e l’Asp tutta, la protezione civile e le famiglie degli ospiti”.

Valuta questo articolo