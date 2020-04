Psaqua: l’associazione di volontariato “Il Gabbiano” abbraccia la città di Reggio Calabria

12 Aprile 2020 17:11

Gli auguri di Pasqua dell’associazione Il Gabbiano e l’omaggio al personale sanitario del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria

L’ associazione “Il Gabbiano” augura a tutti una Santa Pasqua di Risurrezione, con un messaggio di pace e speranza che riportiamo di seguito:

“Oggi sarà indubbiamente una Pasqua differente dal solito, ma chiudiamo per un attimo gli occhi e lasciamo che la nostra mente entri in balia dell’immaginazione.

Il risveglio con il profumo di pastiere appena sfornate, pranzo con amici e parenti all’insegna della gioia e del divertimento, la saggezza dei nostri nonni e la felicità negli occhi dei bambini, le vie della città piene di persone che si riversano in strada con i primi caldi raggi del sole, come ogni anno l’unico dilemma: “cosa facciamo a Pasquetta?”.

Ora apriamo gli occhi, guardiamo la realtà e ciò che ci circonda, ma non perdiamo la speranza, stiamo riscoprendo la bellezza dello stare insieme, anche da lontano, abbiamo visto la fragilità dell’uomo e imparato il valore della vita, l’importanza della solidarietà e del tendere la mano.

Il nostro augurio è che questo sia un giorno rinascita per tutti.

Un pensiero in particolare va indubbiamente a loro, i nostri eroi in trincea che ci permettono di non perdere mai la speranza!

Così abbiamo deciso di omaggiare il nostra Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, con un arcobaleno e un semplice Grazie! Siamo nelle vostri mani…siete nei nostri cuori!”.

Associazione di volontariato

IL GABBIANO