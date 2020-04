Previsioni Meteo, FOCUS su Pasqua e Pasquetta: bel tempo in Calabria e Sicilia

11 Aprile 2020 14:18

Previsioni Meteo per Pasqua e Pasquetta al tempo del Coronavirus, sole in Calabria e Sicilia

Previsioni Meteo – Sole e bel tempo a Pasqua e Pasquetta di cui, purtroppo, non possiamo goderne appieno a causa delle restrizioni anti Coronavirus. Su MeteoWeb, Antonio Iannella, spiega: “i cieli saranno sereni pressoché ovunque, salvo qualche nube sparsa nelle ore più calde sulle Alpi e al Sud in genere, mentre sulle coste del basso Tirreno, tra Campania, Calabria e Nordest Sicilia, nelle ore mattutine di entrambe le giornate, potranno essere presenti nubi più bassi, causate da umidità marittima, magari temporaneamente più intense al primo mattino, ma poi in progressivo dissolvimento. Per Pasquetta, il tempo continuerà a essere stabile e soleggiato su gran parte del Paese. Per quanto riguarda le temperature in Sicilia e sul Sud della Calabria avremo mediamente tra +22 e +24°C sulle pianure”.

Per maggiori dettagli consultare MeteoWeb.