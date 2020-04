Previsioni Meteo per oggi, mercoledì 29: numerose nubi in riva allo Stretto di Messina [FOTO e VIDEO]

29 Aprile 2020 12:32

Previsioni Meteo Reggio Calabria e Messina per oggi mercoledì 29 aprile: nuvole in riva allo Stretto, le immagini

Previsioni Meteo – E’ un mercoledì di fine aprile caratterizzato dalle nuvole in riva allo Stretto tra Reggio Calabria e Messina. Come si evince dalle foto e dal video a corredo dell’articolo, le nubi avvolgono l’area tra Scilla e Cariddi. Nel corso del giorno, addensamenti e rovesci sparsi in Calabria, soprattutto nell’area centro-settentrionale e Cosentino. Qualche pioggia anche sul reggino meridionale, versanti ionici. Altrove, tempo in prevalenza asciutto e anche più ampiamente soleggiato. Inoltre dalle immagini si può notare un Lungomare di Reggio Calabria desolato a causa delle restrizioni anti-Coronavirus.