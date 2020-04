Previsioni Meteo, altri tre giorni di maltempo in Calabria e Sicilia [DETTAGLI]

1 Aprile 2020 16:45

Meteo: la coda del fronte freddo è ancora in azione su alcune nostre regioni estreme meridionali, con rovesci sparsi e fiocchi residui ancora su qualche collina pugliese, lucana e del Nord Calabria

Previsioni Meteo – Si prospettano altri tre giorni di instabilità e maltempo al Sud ed in particolare in Calabria e Sicilia. A confermarlo è Antonio Iannella su MeteoWeb: “la coda del fronte freddo è ancora in azione su alcune nostre regioni estreme meridionali, con rovesci sparsi e fiocchi residui ancora su qualche collina pugliese, lucana e del Nord Calabria, ma instabilità in attenuazione. Al pomeriggio, possibile qualche pioggia residua in particolare sulla Calabria ionica meridionale sul nord-est della Sicilia, scarsi fenomeni altrove al Sud, anche se magari con nubi irregolari ancora frequenti su aree appenniniche e sulla Puglia. Mentre il tempo tra domani, giovedì 2 e venerdì 3 aprile, le regioni meridionali potranno ancora vedere dei disturbi. Nubi irregolari e qualche breve pioggia sparsa saranno possibili in particolare tra domani sera, la notte su venerdì e poi per il corso di venerdì, tra la Sardegna, la Sicilia e il Sud peninsulare”.

Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting:

