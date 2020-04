Previsioni Meteo: ancora qualche pioggia in Calabria e Sicilia

6 Aprile 2020 17:21

– Persiste il maltempo inin questo inizio di settimana che culminerà con la Pasqua. Su, spiega: “le nostre regioni più a Sud continuano a essere esposte a un moderato flusso più fresco orientale indotto da una circolazione depressionaria. Non si tratta di aria un granché instabile, mediamente queste correnti più fresche da Est saranno in grado solo di portare un po’ più di nubi soprattutto tra la Puglia meridionale, Sud Campania, la Lucania, specie centro-meridionale, la Calabria e la Sicilia. Tuttavia, su queste aree, localmente ci sarà anche il rischio di addensamenti più intensi, associati a locali piogge. In particolare, occasionali piovaschi circoscritti, nel corso della giornata odierna, potranno riguardare localmente la Lucania, il Tarantino, il Sud Salernitano, la Calabria ma, su queste aree, con poca consistenza dei fenomeni; addensamenti più intensi, invece, sono attesi in Sicilia. Su questa regione potranno essere più ricorrenti locali piogge sparse, specie nel pomeriggio-sera di oggi, localmente in forma moderata tra il Nord Catanese, il Sud e Est Messinese e l’Est Ennese. Sull’isola saranno presenti locali piogge anche domani e fino a mercoledì mattino e, sulle aree citate tra Nord Catanese, il Sud e l’Est Messinese e l’Est Ennese, in particolare, sommando tutti i rovesci irregolari che potranno accadere, sono attesi accumuli fino a 15/20 cm; accumuli variabili da qualche millimetro fino a 10 mm altrove sull’Isola”. Per maggiori dettagli consultare MeteoWeb