Previsioni Meteo, oggi e domani ancora maltempo in Calabria e Sicilia [DETTAGLI]

2 Aprile 2020 17:46

Previsioni Meteo, oggi e domani ancora maltempo in Calabria e Sicilia: il punto di Antonio Iannella di MeteoWeb

Previsioni Meteo – Ancora maltempo al Sud per oggi e domani specialmente in Calabria e Sicilia. Su MeteoWeb, Antonio Iannella, scrive: “nel pomeriggio, rovesci o anche temporali di una certa consistenza sono attesi sul Canale di Sicilia. Nubi irregolari, ma con fenomeni deboli e localizzati sulla Sicilia, e un pò di nubi irregolari anche sul resto del Sud peninsulare, specie tra Calabria e settori ionici, ma qui senza fenomeni associati. In serata, i rovesci dal Canale di Sicilia si porteranno anche sull’Ovest dell’isola, tra Palermitano, Trapanese e Ovest Agrigentino. Nubi irregolari in aumento sulla Calabria, verso la Lucania, Sud Campania, ma qui scarsi fenomeni associati o deboli localizzati. Per la giornata di domani, venerdì 3 aprile, saranno sempre le regioni meridionali e le due isole maggiori a essere interessate da più nubi e anche da qualche debole pioggia sparsa che, dalla Sardegna, basso Tirreno, si trasferiranno verso la Calabria, il Sud della Lucania e il Centro Sud della Puglia. Nel corso della giornata le precipitazioni più intense potranno riguardare i settori ionici calabresi, soprattutto del Crotonese, e la Puglia meridionale”.

Valuta questo articolo