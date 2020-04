Previsioni Meteo per il weekend della Domenica delle Palme: nuvolosità in Calabria e Sicilia [DETTAGLI]

4 Aprile 2020 14:40

Previsioni Meteo per il weekend della Domenica delle Palme al tempo del Coronavirus: nubi sulle regioni meridionali in particolare in Calabria e Sicilia, i dettagli

Previsioni Meteo – Sono previste nubi in Calabria e Sicilia per il weekend della Domenica delle Palme. Come spiega su MeteoWeb, Antonio Iannella: “per la giornata odierna, una maggiore nuvolosità riguarderà soprattutto le aree meridionali tra la Calabria e la Sicilia orientale, il Sud della Puglia e la Lucania. Su questi settori saranno possibili anche locali addensamenti e qualche occasionale piovasco o deboli rovesci, ma a incidenza veramente localizzata. Nella giornata di domani, 5 Aprile 2020, domenica delle Palme, il tempo non cambierà molto. Da evidenziare le consuete più nubi sulle regioni meridionali, ancora con qualche locale addensamento e deboli piovaschi o rovesci localizzati, in particolare tra la Lucania, il Centro Nord della Calabria e la Sicilia orientale”.

