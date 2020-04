Previsioni Meteo: caldo estivo nel weekend, temperature tra +29/+31°C in Calabria e Sicilia

15 Aprile 2020 18:12

Previsioni Meteo: per i prossimi giorni e fino al weekend, l’alta pressione tornerà prepotente su tutta l’Italia portando belle giornate primaverili

Previsioni Meteo– Sarà un weekend molto caldo quello che seguirà in tutta Italia. Su MeteoWeb, Antonio Iannella, scrive: “per i prossimi giorni e fino al weekend, l’alta pressione tornerà prepotente su tutta l’Italia portando belle giornate primaverili, anzi una fase dichiaratamente estiva verso il fine settimana. In seno all’onda dinamica sub-tropicale, infatti, giungeranno termiche davvero calde per il periodo, con isoterme che, sulle isole maggiori, potrebbero portarsi fino a +15/+16°C intorno ai 1500 m, 12/14°C diffusi sulle aree del medio basso Tirreno e su quelle meridionali. Termiche di questo spessore potrebbero significare temperature massime al suolo, come mostrato nell’ultima immagine, tra +28 e +30°C fino a punte anche di 31°C localmente, in particolare tra sabato e domenica sulle due isole maggiori. Ma proprio nel weekend, potrebbero aversi anche primi sintomi di un successivo cambiamento con infiltrazioni di correnti umide occidentali che potrebbero portare un po’ più di nubi e qualche pioggia su parte delle regioni settentrionali, in particolare su quelle di Nordovest.Nei prossimi editoriali un approfondimento sul tempo per la terza decade di aprile”.

Per maggiori dettagli consultare MeteoWeb.