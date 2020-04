Previsioni Meteo: tra oggi e domani la fase più calda con possibili punte prossime ai 30°C

17 Aprile 2020 17:42

Previsioni Meteo: nelle prossime 48 ore la fase più calda anticiclonica con possibili punte massime prossime ai 30°C

Previsioni Meteo – Nei prossimi due giorni la fase più calda anticiclonica con possibili punte massime prossime ai 30°C. Come spiega su MeteoWeb, Antonio Iannella: “oggi dovrebbero registrarsi almeno 2-3°C in più rispetto a ieri e questo a scala generale sul territorio, magari anche 3-4°C in più sulla Sardegna, che, appunto tra oggi e domani, sarà la regione italiana più esposta al flusso caldo insieme, anche se qui in forma più moderata, alla Sicilia e ad alcune regioni del medio-basso Tirreno. Nella giornata di domani su questi settori sono attese termiche che alla quota di 1500 metri potrebbero spingersi fino a +12-+13°C, localmente fino anche a +14/+15°C. Al suolo, questi valori si tradurrebbero, in +24/+26°C via via diffusi su buona parte del territorio, con punte anche di +27/+28°C sulle aree centro-meridionali tirreniche e al Sud in genere, ma valori estremi anche fino a +29/+30°C. In ogni modo i valori, in linea di massima, sarebbero in aumento ovunque sul paese, da oggi e fino a gran parte del weekend, e tendenti a porsi sopra la norma anche di diversi gradi, mediamente +5/+7°C un pò ovunque”.

Per maggiori dettagli consultare MeteoWeb.