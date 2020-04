Previsioni Meteo, nuova ondata di maltempo tra 28 Aprile e 1 Maggio: piogge anche in Calabria e Sicilia

27 Aprile 2020 15:04

Previsioni Meteo: andrà progressivamente peggiorando il tempo nel corso dei prossimi giorni, piogge anche in Calabria e Sicilia

Previsioni Meteo – Andrà via via peggiorando il meteo nel corso dei prossimi giorni dopo un fine settimana di bel tempo. La fase instabile dovrebbe durare un paio di giorni sino alla Festa dei Lavoratori del 1° Maggio. Su MeteoWeb, Antonio Iannella, spiega: “piogge moderate sulle pianure centro-occidentali del Nord, sul Centro Nord Appennino, localmente anche sulla Campania, Calabria tirrenica centro-settentrionale e diffusamente sulla Sicilia. Precipitazioni deboli o moderate sul medio-alto Adriatico e sulla Sardegna, mentre sulle aree del medio-basso Adriatico, su gran parte della Lucania e sui settori ionici e meridionali calabresi, le precipitazioni potrebbero essere fiacche, molto irregolari e in molti casi completamente assenti. Le temperature sono attese in leggero calo, ma più o meno previste nelle medie stagionali. I venti sono previsti in rinforzo dai quadranti meridionali e occidentali, magari più intensi verso fine mese e in particolare sui bacini centro-settentrionali, sul Centro Nord Appennino e sui mari occidentali”.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione per la prossima settimana apportando quotidiani aggiornamenti sulle aree più interessate da nubi e piogge.