Previsioni Meteo, nel weekend del 25 Aprile sole, nuvole e qualche pioggia in Calabria e Sicilia [DETTAGLI]

24 Aprile 2020 18:06

Previsioni Meteo, nel weekend del 25 Aprile torna a splendere il sole ma non mancherà qualche episodio d’instabilità in Calabria e Sicilia

Previsioni Meteo – Nel weekend del 25 Aprile torna il sole ma ci saranno anche nuvole e qualche pioggia nelle regioni meridionali dell’Italia soprattutto in Calabria e Sicilia. Come spiega su MeteoWeb, Antonio Iannella “sono proprio le regioni meridionali ad essere interessate maggiormente dall’instabilità soprattutto in Calabria e localmente in Sicilia. Per domani, sabato 25, ancora tempo in gran parte stabile e soleggiato, questa volta soprattutto sulle regioni centro meridionali, salvo qui locali nubi irregolari in più sul medio-basso Tirreno e sulle Isole maggiori, ma innocue e comunque con sole prevalente. Temperature più o meno stazionarie o in leggero aumento i valori minimi. Per domenica 26, insiste un tempo stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte delle aree centro-meridionali peninsulari, salvo un pò più di nubi irregolari soprattutto sulle aree tirreniche e ioniche. Più nubi e addensamenti possibili anche sulle isole maggiori, anche qui con locali rovesci sparsi. Le temperature sono attese in lieve calo nei valori massimi, mediamente compresi tra 14 e 23°C; minime stazionarie intorno ai 7/14°C”.

Per maggiori dettagli consultare MeteoWeb.