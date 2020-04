Pizzul e Buffon con l’Unvs a Palmanova

28 Aprile 2020 22:05

Prima dell’emergenza Covid 19 che ha bloccato ogni attività sportiva o collaterale, la sezione dei Veterani dello Sport di Palmanova, la più antica per fondazione in Friuli, è riuscita quasi in extremis, ad effettuare l’attesa Premiazione del Veterano. Giunta alla 20a edizione, la giornata ha registrato la partecipazione di numerose personalità della splendida città stallata, di un folto pubblico e naturalmente dello stesso presidente Valter Buttò, nonchè del consigliere nazionale Prando Prandi e del delegato regionale friulano Giuseppe Garbin. Nel corso del suo intervento di apertura, Buttò ha ricordato con legittimo orgoglio, la festa di qualche mese prima per i 50 anni dalla nascita della sezione alla quale hanno partecipato anche due ospiti illustri come Bruno Pizzul e Lorenzo Buffon. Poi via al lungo elenco dei premiati. In primis quella del Medaglione UNVS assegnato al preparatore atletico Igor Del Mestre.