Pendolari dello Stretto, Caronte&Tourist chiarisce: “Biglietto andata e ritorno valido fino alle 18 del giorno successivo all’emissione”

16 Aprile 2020 16:14

Attraversamento dello Stretto, Caronte&Tourist proroga la validità di biglietti andata e ritorno: “Gesto doveroso, specialmente per i pendolari che fanno il turno di notte”

Il giorno dopo l‘applicazione della nuova tariffa agevolata andata/ritorno per i pendolari che debbano attraversare lo Stretto per le questioni di servizio, di necessita’ e di urgenza espressamente previste dalle Ordinanze e dai Decreti in vigore, arriva da Rada San Francesco un primo chiarimento.

“Prendendo atto dei rilievi mossi da quanti non riuscirebbero ad utilizzare il biglietto daily a/r in giornata – si legge in una nota diffusa da Caronte&Tourist – si e’ deciso di prorogare la validita’ del biglietto medesimo fino alle 18 del giorno successivo all’emissione. Ci pareva assolutamente doveroso – si legge nel comunicato – venire incontro alle esigenze di quanti, ad esempio, impegnati in un turno di lavoro notturno, si sarebbero ritrovati la mattina con il biglietto a/r scaduto poiche’ fatto dall’altra parte dello Stretto la sera precedente”.