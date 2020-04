L’odissea dei pendolari dello Stretto: “Che senso ha fare doppi controlli all’imbarco e allo sbarco?”

28 Aprile 2020 11:00

Un pendolare dello Stretto: “Prima di poter salire su un traghetto della linea Caronte, vengo controllato dei documenti necessari. Si può sapere il motivo che quando poi uno giunge dal lato opposto, vengono ricontrollati nuovamente i documenti?”

Continuano i disagi per i pendolari dello Stretto. Ecco cosa scrive stamattina uno nostro lettore: “Sono un pendolare che ogni giorno attraverso lo Stretto per potermi recare a lavorare. Vorrei segnalarvi quanto accade ogni giorno a causa forse di incomprensioni delle varie prefetture Reggio-Messina.

Prima di poter salire su un traghetto della linea Caronte, vengo controllato dei documenti necessari, quali documenti personali e autocertificazione. Si può sapere il motivo che quando poi uno giunge dal lato opposto, vengono ricontrollati nuovamente i documenti? (Vi assicuro che durante il percorso la nave non effettua fermate in mezzo al mare. Arriviamo al lavoro tutti i giorni con minimo 40 Min. di ritardo. È mai possibile che le due prefetture o regioni non si parlano?”

Illogicità dei controlli sullo Stretto: l’odissea dei pendolari

Pendolari sullo Stretto di Messina sempre più al limite della sopportazione, delle attività di controllo esercitate dai responsabili dell’Ordine Pubblico in questo periodo di Coronavirus. Un altro nostro lettore spiega nel dettaglio cosa deve fare un Pendolare che si sposta per comprovate esigenze lavorative:

“Distinguiamo Pendolare Con Tesserino registrato Regione Sicilia e Pendolare che Compilazione l’Autocertificazione.

“Dove sta la logicità di chi dispone questa sovrapposizione del doppio controllo Imbarco e Sbarco

se una volta imbarcati su una nave saremo gli stessi a scendere a fine corsa? Tesserino Regione Sicilia rilasciato ai Pendolari FF.OO. Medici con la registrazione dei dati e documento di riconoscimento e autocertificazione, dove sta la Logicità e la giustificazione delle singole foto degli operatori della Polizia di Stato, che producono code con doppia perdita di tempo. Lo Stato chiede sacrifici ai cittadini, ringrazia le Forze dell’Ordine ed i Medici per il loro servizio reso alla nazione, dimenticandosi che lo Stretto di Messina vive disagi quotidiani per le Illogicità dei controlli. Invitiamo i 2 Comitati Tecnici per la Sicurezza delle Città Metropolitana Reggio-Messina ad un confronto, per rasserenare gli animi dei Pendolari, maltrattati quotidianamente”.

