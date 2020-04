Pd: Furfaro, ”Immagina’ piattaforma per mettere insieme idee su futuro’

29 Aprile 2020 18:27

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – ‘Immagina, istruzioni per l’uso”. è il titolo dell’editoriale con il quale Marco Furfaro, responsabile Comunicazione del Pd, lancia la nuova piattaforma web e social ‘Immagina’, online da oggi. ‘Siamo in un momento mai visto ‘ si legge nell’editoriale di Furfaro -. Un momento in cui la politica deve gestire una delle situazioni più complicate della storia moderna. Ma è anche il momento in cui la politica non può rinunciare a sognare, creare, immaginare”.

‘Immagina nasce proprio per questo ‘ spiega -. Come in un gioco di parole, per immaginare un mondo che ancora non esiste: quello che bisogna costruire. Una sfida da affrontare mettendo in rete idee, intelligenze, conoscenze. Immagina ospiterà contributi, ne potrà ricevere attraverso un modulo di partecipazione attiva, sarà un piccolo e umile universo di strumenti di connessione e comunicazione politica”.

Il coordinamento sarà composto da Alessandro Capelli, consulente di comunicazione e professore di sociologia della comunicazione, Enzo Cursio, giornalista candidato al Premio Nobel per la Pace nel 2018, esperto di disarmo e politiche per lo sviluppo sostenibile, Valentina Morigi, assessora al bilancio, partecipazione, servizi sociali, casa, politiche giovanili, immigrazione del comune di Ravenna e Simona Giunta, scienziata sul cancro e dirigente di progetto presso la Rockefeller University di New York in veste di consulente scientifica esterna.